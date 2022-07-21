الإليزيه: ماكرون يستقبل الرئيس السيسي غدا الجمعة بقصر الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 08:23 مساءً - أذاعت قناة إكسترا نيوز، خبرا عاجلا، نقلا عن قصر الإليزيه، يفيد بان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الجمعة في قصر الرئاسة الفرنسى.

وفى وقت سابق حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى برفقة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عرض لأسلحة القوات المسلحة الصربية والمعدات العسكرية الدفاعية من الصناعة المحلية وذلك في ساحة التدريب في بيت الحراسة العسكري في العاصمة بلجراد، صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الزسمى باسم رئاسة الجمهورية.