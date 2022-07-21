أخبار مصرية

الإليزيه: ماكرون يستقبل الرئيس السيسي غدا الجمعة بقصر الرئاسة

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 08:23 مساءً - أذاعت قناة إكسترا نيوز، خبرا عاجلا، نقلا عن قصر الإليزيه، يفيد بان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الجمعة في قصر الرئاسة الفرنسى.

 

 

 

وفى وقت سابق حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى برفقة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عرض لأسلحة القوات المسلحة الصربية والمعدات العسكرية الدفاعية من الصناعة المحلية وذلك في ساحة التدريب في بيت الحراسة العسكري في العاصمة بلجراد، صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الزسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا