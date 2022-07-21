رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 08:22 مساءً - ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية. وحضر الاجتماع فى مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس من ذوي الخبرة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات الموقف الاقتصادى، فى ضوء استمرار التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، مع التركيز على الجهود التى تقوم بها الدولة لتقليل الآثار السلبية على المواطن.

كما تم خلال الاجتماع، متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي لاحتواء الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة، مع التأكيد على استمرار التنسيق من أجل التقييم المستمر لكافة المستجدات.