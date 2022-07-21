زلزال بقوة 3.3 يضرب شرق مدينة دهب بجنوب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 08:22 مساءً - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الخميس الموافق 2022/07/21 هزة أرضية على بعد 20 کیلومتر جنوب شرق مدينة دهب.

وكشف المعهد أن تفاصيل الهزة الأرضية جاءت كما يلى:

تاريخ الحدوث : 2022/07/21

وقت الحدوث : 06:10:25 مساءا بالتوقيت المحلي

القوة : 3.3 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 28،37 شمالا

خط الطول : 34.65 شرقا

العمق : 15 كم

ولم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع أى خسائر في الأرواح و الممتلكات .

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.