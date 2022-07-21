كيف تستخرج بطاقة لابنك فى سن الـ15 (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وبموجب هذا القرار يمكن لكل من يبلغ 15 عاما أن يتقدم بطلب لإصدار بطاقة الرقم القومى، من خلال التوجه إلى قطاع الأحوال المدنية فى الحى السكنى التابع له.
ويوضح الإنفوجراف خطوات استخراج بطاقة لابنك فى سن الـ15:
ويمكن للأشخاص استخراج بطاقة الرقم القومى للمرة الأولى من خلال عدة خطوات تبدأ بشراء استمارة الرقم القومى وملء بياناتها واعتمادها من الجهه التابع لها.
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