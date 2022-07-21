عاجل- الرئيس السيسى يحضر مع نظيره الصربى عرض أسلحة ومعدات عسكرية

جدة - نرمين السيد - حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفقة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش عرضا لأسلحة القوات المسلحة الصربية والمعدات العسكرية الدفاعية من الصناعة المحلية.





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