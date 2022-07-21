نانت الفرنسى يعلن ضم مصطفى محمد باللغة الهيروغليفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 07:26 مساءً - أعلن نادي نانت الفرنسي عن ضم الدولي المصري مصطفى محمد برموز فرعونية عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المقبل.

ووضع النادي الفرنسي صورة فرعونية موضوع عليه حرف "م" باللغة الهيروغليفية بعدما وصل اللاعب الى اتفاق رسمي بعد وصوله الى هناك بالأمس.

وخضع مصطفى محمد للكشف الطبي اليوم الخميس وسط توقعات بتقديم اللاعب والمشاركة في التدريبات مساءاً.

نانت الفرنسي

واتفق نادي نانت مع جالاتا سراي على انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسي في صفقة إعارة مقابل 250 ألف يورو لنهاية الموسم الحالي، مع دفع 5 ملايين و750 ألف يورو مقابل إتمام التعاقد بشكل نهائي حال الموافقة على استمراره.

وعلق نادي جالاتا سراي التركي على انتقال اللاعب الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة نادى نانت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدا في بيان عبر موقعه الرسمي: "بدأت المفاوضات الرسمية مع نادى نانت بشأن الانتقال المؤقت للاعبنا المحترف مصطفى محمد أحمد عبد الله حتى نهاية موسم 2022-2023".

وغادر مصطفى محمد معسكر فريق جالاتا سراي المقام في النمسا حالياً للخضوع إلى الكشف الطبي الخاص بانتقاله الى الدوري الفرنسي.

ونشرت وكالة "DHA"التركية فيديو لحظة سفر مصطفى محمد إلى فرنسا، للخضوع إلي الكشف الطبي في نانت تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وقال مصطفى محمد في تصريحات للوكالة التركية، وهو يذرف بالدموع: "سأفتقد جماهير جالاتا سراي والفريق ووزملائي".

وأضاف مهاجم الزمالك السابق: "بالطبع أبكي لوداع جالاتا سراي، سأنتقل إلى صفوف نانت لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وأنهي مهاجم جالاتا سراي تصريحاته: "سأحاول بذل قصارى جهدي من أجل التتويج بالبطولات، لقد عشت لحظات جيدة للغاية هنا. أتمنى أن أعود إلى جالاتا سراي مرة أخرى".