شركة مياه بنى سويف: تخصيص 206 ملايين جنيه لمشروعات خطة التطوير الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى بنى سويف، عن تخصيص مبلغ مالى قدره 206 ملايين جنيه؛ لإحلال وتجديد ورفع كفاءة واستكمال المشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحى فى الخطة الجديدة.





وأوضحت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحى ببنى سويف دينا سليمان – فى بيان اليوم الخميس – أن المبلغ المالى الذى تم تخصيصه من الشركة يضم ضخ مبلغ مبدئى قدره 42 مليون جنيه لمشروعات الإحلال والتجديد، التى تشمل استكمال تأهيل ورفع كفاءة 4 محطات مياه شرب والبدء فى إحلال وتجديد 3 محطات مياه شرب وتوريد 2 سيارة لتداول اسطوانات الكلور واستكمال إعادة تأهيل محطتى معالجة صرف صحى و3 محطات رفع والبدء فى إحلال 4 محطات رفع صرف صحى؛ وذلك تأكيدا لدور الشركة الفعال بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتطويرها.

وأضافت أنه تم تخصيص مبلغ مالى قدره 4 ملايين جنيه للاستعداد لموسم الأمطار المقبل، وتشمل توريد سيارة كسح ومعدات سحب مياه واستكمال تنفيذ بالوعات تصريف مياه أمطار.

وتابعت أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لاستكمال مشروع الحل الدائم لمنظومة الصرف الصحى ببياض العرب شرق النيل، بالإضافة إلى مبلغ مالى قدره 60 مليون جنيه لتدعيم خط طرد السيب النهائى لمحطة معالجة كوم أبو راضى بالواسطى، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الشركة بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير واهتمام القيادة السياسية بتلك المشروعات التنموية، التى تعود بالنفع على المواطنين وتخفف عن كاهلهم.