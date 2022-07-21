بيطرى الأقصر: تحصين 6053 رأس ماشية وتنظيم 158 ندوة إرشادية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه حتى الآن تم تحصين 6053 رأس ماشية تضمنت 4763 أبقار، و886 جاموس، و295 أغنام، و91 ماعز، كما تم تنفيذ أعمال 158 ندوة إرشادية، وإنهاء أعمال ترقيم 56 من الأغنام والماعز لاستكمال قاعدة بيانات الثروة الحيوانية.





وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه خلال الأسبوع الجارى انطلقت لجان التحصينات بعدد من مدن المحافظة، وذلك فى ضوء متابعة أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمحافظة الأقصر. وخرجت لجنة التحصين التابعة لوحدة العديسات البيطرية- إدارة الطود البيطرية برئاسة الدكتور علاء النوبى رئيس وحدة العديسات البيطرية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية باللجنة وذلك بمشاركة طلاب الفرق النهائية لكلية الطب البيطرى. يذكر أن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، قد انطلقت على مستوى المحافظات يوم 14 من يوليو الجارى وتستمر لمدة شهر.

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