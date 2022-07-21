محافظ سوهاج يتفقد تطوير ورفع كفاءة منطقة الحويتى ومرسى ناصر السياحى

شملت جولة المحافظ بمنطقة الحويتى تفقد جدارية مدخل حى غرب سوهاج القبلى، بتكلفة 493 ألف جنيه، كما تفقد إعادة رصف شارع الحويتى بطول 1200 متر، وعرض 15 مترا، بداية من شارع الجرجاوية وحتى موقف الحويتى الجديد، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.
كما تفقد كذلك تطوير ورفع كفاءة عدد 9 عمارات سكنية بالمنطقة، بتكلفة مليون جنيه، حيث شملت الأعمال " دهان العمارات، وتركيب بلاط الانترلوك والبردورات، وأعمال صيانة الصرف الصحى "، وذلك ضمن مبادرة " علشان يكمل جمالها".
كما قام طارق الفقى خلال جولته الميدانية بتفقد أعمال تطوير "مرسى ناصر السياحى" بحى شرق سوهاج، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و295 ألف جنيه، يرافقه المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وهلال زكى رئيس حى شرق سوهاج، وأسامة المصرى مدير عام السياحة بالمحافظة.
وتفقد المحافظ الأعمال الجارية والتى تشمل "تطوير الممر الرئيسى، والممرات الداخلية، ودورات المياه، والبوفيه، والتكسية الخارجية بالحجر الهاشمى والرخام لجميع واجهات المرسى، والجوانب، بالإضافة إلى أعمال زراعة النجيل الصناعى، وعمل ممر كريتال مضيء المؤدى إلى البازارات السياحية".
ووجه المحافظ بالالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع، والمقرر له سبتمبر القادم، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.
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