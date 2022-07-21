محافظ مطروح يترأس اللقاء الدورى لخدمة المواطنين

جدة - نرمين السيد - ترأس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم، اللقاء الدورى العاشر لخدمة المواطنين بحضور العميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ورجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، ومسئولى الجهات التنفيذية المعنية.





يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والوقوف على مشاكل المواطنين، والاستماع لها عن قرب والحرص على حلها وتلبية مطالبهم.

واستعرضت مدير مركز خدمة المواطنين، فى بداية اللقاء، جهود المحافظة فى المساهمة وتقديم مساعدات إنسانية ومالية، لغير القادرين من أبناء المحافظة منذ اللقاء السابق، بإجمالى 432.8 ألف جنيه، لـ 1364 مستفيد خلال الشهر ونصف، مع الاستجابة للطلبات والشكاوى الواردة على بوابات الشكاوى، ووسائل التواصل الاجتماعى، بمجلس الوزراء والتنمية المحلية، وصفحة المركز لـ 1442 شكاوى وطلب من إجمالى 1525 بنسبة إنجاز 95%.

وحرص محافظ مطروح، على الاستماع لكل مواطن على حدا، حفاظا على خصوصية الشكوى، خاصة الحالات الإنسانية، حيث وافق محافظ مطروح على ندب أحد الموظفين بإدارة سيوة الاجتماعية إلى محافظة المنوفية نظرا لظروفه الاجتماعية.

كما استمع محافظ مطروح لشكوى أحد المواطنين من أهالى منطقة الرميلة بمدينة مرسى مطروح، الذين يتضررون من ضعف التيار الكهربائى والإنارة بالمنطقة موجها بتشكيل لجنة فنية مشتركة من شركة الكهرباء ومجلس المدينة، لمعاينة الشكوى على أرض الواقع ووضع مقترحات لتحسين الجهد الكهربائى، للتيسير على المواطنين لحين الانتهاء من توفير محول كهربائى بالمنطقة بخطة الكهرباء للعام المالى الحالى 2022/2023، والتوجيه لرئيس المدينة بالإسراع فى توفير كشافات إنارة بمنطقة القصر قبلى شاطئ المروة.

كما وجه محافظ مطروح لمدير مديرية الطرق بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى للاسراع فى رفع كفاءة طريق مطروح السلوم الدولى بالكيلو 45 وذلك ردا على شكاوى أهالى المنطقة من سوء حالة الطريق مما يتسبب فى حدوث الحوادث وذلك حفاظا على أرواح المواطنين

كما وجه محافظ مطروح بحصر كافة طلبات المواطنين الراغبين فى تركيب خطوط تليفونات أرضية ببعض المناطق بعد عمل المقايسات اللازمة للتنفيذ ومخاطبة وزارة الاتصالات للتيسير على المواطنين وتوصيل الخدمة لما يشكله الانترنت من أهمية ودور كبير فى عملية التعليم كضرورة ملحة فى هذه الفترة

كما وجه محافظ مطروح لشركة مياه الشرب بالتيسير على المواطنين وتوفير مزيد من كميات مياه الشرب مع انتظام الضخ ووضع حلول لضمان وصول المياه للمناطق المرتفعة وأطراف المدينة للتيسير على المواطنين.

كما طمأن المحافظ أهالى شارع علم الروم أمام مدرسة الهدى، الذى يتضررون من عدم توصيل الصرف الصحى أن المنطقة مدرجة ضمن الخطة الحالية، وجارى العمل، وسيتم الانتهاء من توصيل الخدمة بالمنطقة قبل نهاية العام الجارى.

فى نهاية الاجتماع شدد محافظ مطروح على ضرورة وضع حلول واقعية لجميع شكاوى ومطالب المواطنين والتيسير عليهم مع تقديم الدعم اللازم لكافة الفئات الأولى بالرعاية وغير القادرين وخاصة أصحاب الحالات المرضية، وذلك فى إطار من الشفافية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين.