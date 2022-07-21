محافظة مطروح: 432.8 ألف جنيه مساعدات لغير القادرين خلال شهر ونصف

جدة - نرمين السيد - أعلنت مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح رجاء سالم، عن تقديم مساعدات إنسانية ومالية للفئات الأولى بالرعاية وغير القادرين من أبناء المحافظة، بقيمة 432.8 ألف جنيه، لـ 1364 مستفيدا خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين.





جاء ذلك خلال انعقاد اللقاء الدورى العاشر لخدمة المواطنين، اليوم الخميس، برئاسة محافظ مطروح خالد شعيب، فى إطار المتابعة المستمرة والوقوف على مشاكل المواطنين والاستماع لهم عن قرب والحرص على حلها وتلبية مطالبهم.

وأوضحت مدير المركز - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة - أنه جرت الاستجابة للطلبات والشكاوى الواردة على بوابات الشكاوى، ووسائل التواصل الاجتماعى، بمجلس الوزراء والتنمية المحلية، وصفحة المركز والتى بلغت 1442 شكوى وطلبا من إجمالى 1525 بنسبة إنجاز 95%.

وأضافت أن محافظ مطروح، حرص على الاستماع لكل مواطن على حدة؛ حفاظا على خصوصية الشكوى، خاصة الحالات الإنسانية، مشددا على ضرورة وضع حلول واقعية لجميع شكاوى ومطالب المواطنين والتيسير عليهم مع تقديم الدعم اللازم لكل الفئات الأولى بالرعاية وغير القادرين، خاصة أصحاب الحالات المرضية؛ والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين.