حياة كريمة فى الشمارقة.. قافلة طبية من جامعة كفر الشيخ للكشف عن المواطنين

جدة - نرمين السيد - نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ قافلة طبية شاملة، اليوم الخميس، إلى قرية الشمارقة بمركز كفر الشيخ، وعدد من القرى المجاورة، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى، استمرارا لسلسة القوافل التى تطلقها الجامعة فى القرى على مستوى المحافظة.





تقام الفعاليات ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك فى القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، والتى شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

ومن جانبه أشار الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنه جرى تنظيم عددا من القوافل المتكاملة "صحية وبيئية وزراعية وبيطرية وتثقيفية وعلمية" للقرى على مستوى المحافظة، وبالتعاون مجلس الوزراء والمحافظة ومجالس المدن والمجلس القومى للمرأة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارا لجهود الجامعة فى المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالى المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبى على"1646 "حالة من أبناء قرية «الشمارقة» والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانيا أستاذ ورئيس قسم القلب والصدر الدكتور وائل الفقى ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والدكتور صفوة شلبى، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وفريق العمل بالإدارة.