انت الان تتابع خبر. وظائف خالية في وزارة التضامن.. الحقوا قدموا هينفذوا مشروعات حماية الطفل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن حاجتها إلى شعل العديد من الوظائف، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين كلاً من الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف مصر”، وهذا بغرض تنفيذ الأنشطة التي تخص مشروع حماية الطفل.

وظائف خالية في وزارة التضامن

وأعلن الموقع الرسمي لها أن مشروع حماية الطفل يهدف لضم العديد من الأفراد، وذلك للعمل في وحدات إدارة الحالة “بنطام التعاقد”، ويأتي كما يلي:

مدير حالة للعمل في وحدة إدارة الحالة بمديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية.

ثلاث مدراء حالة للعمل في وحدة إدارة الحالة بمديرية التضامن الاجتماعي في أسيوط.

إجراءات التقديم ومكان العمل

ويقوم من يريد العمل فيها تقديم السيرة الذاتية على هذا البريد الإلكتروني [email protected]، وذكر أسم الوظيفة، وآخر موعد للتقديم يوم الأحد 31 يوليو 2022، والعمل في الإسماعيلية إدارات التضامن الاجتماعي، والتقديم فقط لسكان مراكز “المركز، القصاصين فقط”، ومحافظة أسيوط إدارات التضامن الاجتماعي والتقديم يقتصر على سكان مراكز “الفتح، غرب، ديروط”، فقط لا غير.