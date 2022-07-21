انت الان تتابع خبر اتفرج.. غرق القبطان المصري سامح سيد وصديقة بالمحيط الهندي.. السفينة اتخرمت وبايظة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشر في الساعات الاخيرة الماضية قصة كلاً من القبطان المصري سامح سيد وزميله القبطان محمد جمال، وذلك بعد أن أصبحوا من ضمن المفقودين بعد غرق السفينة التي كانوا يعملون عليها بالمحيط الهندي، وقالت الأكاديمية الاردنية للدراسات البحرية أن طالبها السابق القبطان سامح سيد وواحد من أفراد طاقم السفينة غير معروف مصيرهم حتى الوقت الحالي.
غرق القبطان المصري سامح سيد وصديقة بالمحيط الهندي
وأعلنت الأكاديمية الأردنية في بيان لها أمس أنها تتابع الأخبار المنتشرة حول غرق السفينة التجارية في مياه المحيط الهندي وكان على متنها 12 فرد، وتدل المؤشرات الأولية لغرق السفينة بعد إخلاء كامل لجميع افراد الطاق، وأن الفيديو المنتشر مع ربان السفينة أن 2 من الطاقم احدهما القبطان المصري سامح سيد غير محدد مكانهم أو مصيرهم للوقت الحالي.