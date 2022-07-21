انت الان تتابع خبر اتفرج.. غرق القبطان المصري سامح سيد وصديقة بالمحيط الهندي.. السفينة اتخرمت وبايظة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر في الساعات الاخيرة الماضية قصة كلاً من القبطان المصري سامح سيد وزميله القبطان محمد جمال، وذلك بعد أن أصبحوا من ضمن المفقودين بعد غرق السفينة التي كانوا يعملون عليها بالمحيط الهندي، وقالت الأكاديمية الاردنية للدراسات البحرية أن طالبها السابق القبطان سامح سيد وواحد من أفراد طاقم السفينة غير معروف مصيرهم حتى الوقت الحالي.

غرق القبطان المصري سامح سيد وصديقة بالمحيط الهندي

وأعلنت الأكاديمية الأردنية في بيان لها أمس أنها تتابع الأخبار المنتشرة حول غرق السفينة التجارية في مياه المحيط الهندي وكان على متنها 12 فرد، وتدل المؤشرات الأولية لغرق السفينة بعد إخلاء كامل لجميع افراد الطاق، وأن الفيديو المنتشر مع ربان السفينة أن 2 من الطاقم احدهما القبطان المصري سامح سيد غير محدد مكانهم أو مصيرهم للوقت الحالي.

فيديو غرق السفينة وتفاصيل غرقها

وقال أحد أصدقاء القبطان سامح سيد على منشور عبر صفحته على فيس بوك، وقال “أخويا مفقود في عرض البحر وفاضل يومين إنه يقدر يعيش من غير أكل ولا شرب ومحدش بيتحرك، القبطان سامح سيد شعبان كامل، خريج دفعة ٢٠٢٠/٢٠٢١ من الأكاديمية البحرية الأردنية، سامح اشتغل على مركب تجارية سافرت بيه شهر 2، وكان بيتواصل معانا كل فترة، والشهر اللي فات بعتلنا إن المركبة اتخرمت وبايظة والناس مش عاوزين ينزلوهم ومكملين بيهم وبيلحموا السفينة، وركبوا من اليابان وبعدين راحوا كوريا والصين لحد جزر المالديف والسفينة مخرومة”