محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد لايبزيج الألمانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 06:29 مساءً - يقود النجم المصرى محمد صلاح تشكيل ليفربول الاساسي خلال المواجهة الودية التى سوف تجمعه مع نظيره لايبزيج الألماني، المقرر لها فى تمام الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الخميس، ويستضيفها ملعب "ريد بول ارينا"، فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022 - 2023.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفا فى فوز الريدز بالمباراة الماضية على فريق كريستال بالاس.

ويخوض ليفربول اللقاء بالتشكيل التالى:



حراسة المرمى: أدريان.

الدفاع: أرنولد ، كوناتى ، فان دايك ، روبرتسون.

الوسط: فابينيو ، كيتا ، تياجو.

الهجوم: محمد صلاح ، لويس دياز ، فيرمينو.

تشكيل ليفربول

وكان ليفربول قد خسر برباعية نظيفة فى أولى تجاربه الودية أمام نظيره مانشستر يونايتد، ثم تغلب على نظيره فريق كريستال بالاس بثنائية نظيفة.

وتعد مواجهة الليلة قبل الأخيرة فى فترة استعداد الريدز للموسم الجديد، قبل خوض لقاء ريد بول أرينا النمساوى يوم الأربعاء المقبل.

ويستعد ليفربول لخوض مواجهة الدرع الخيرية ضد منافسه مانشستر سيتي يوم 30 من شهر يوليو الجارى، والذى سيقام على ملعب "كينج باور" معقل فريق ليستر سيتي.

ويبدأ ليفربول الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة مضيفه فريق فولهام يوم 6 أغسطس المقبل.