زيادة الإسعاف والقوافل المتنقلة.. تفاصيل خطة التأمين الطبى للإجازات الصيفية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على ضرورة الاستعداد التام والمتابعة الدورية لتجهيزات المستشفيات وتوافر المستلزمات الطبية، للتعامل السريع مع أى مستجدات أو طوارئ.
وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه بزيادة أعداد سيارات الإسعاف، والقوافل المتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين فى جميع المدن الساحلية، وأماكن تجمعات المصطافين.
وتابع عبدالغفار أن الوزير وجه بتوفير أرصدة كافية من أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا فى جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمدن والمحافظات الساحلية.
وأشار إلى أن الوزير أكد استمرار عمل حملة «طرق الأبواب» لضمان سهولة حصول المواطنين على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، منوها إلى وجود 21 كشك للتطعيمات بطول الطريق الساحلى.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير جدد دعوته للمواطنين بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة والمزدحمة، والحرص على تلقى التطعيمات المضادة لفيروس كورونا والجرعات التنشيطية، لحماية أنفسهم والمجتمع، والحفاظ على مكتسبات الدولة فى مواجهة الجائحة.
حضر الاجتماع، المهندس أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد البلتاجى مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح.
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