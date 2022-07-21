مدبولى يترأس اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع فى مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربى، عضو المجلس من ذوى الخبرة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس من ذوى الخبرة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات الموقف الاقتصادى، فى ضوء استمرار التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، مع التركيز على الجهود التى تقوم بها الدولة لتقليل الآثار السلبية على المواطن.
كما تم خلال الاجتماع، متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزى لاحتواء الآثار السلبية التى نتجت عن الأزمة، مع التأكيد على استمرار التنسيق من أجل التقييم المستمر لكافة المستجدات.
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