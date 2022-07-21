محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البرقية كالتالى: "يسعدنى ويشرفنى أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبنـاء محافظـة قـنـا، أسـمـى آيـات الإعـزاز والتقدير مـع أطيب التمنيـات والدعوات والتهنئة القلبية، بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة، داعيا الله أن يعيد على فخامتكم هذه الأيام بموفور الصحة والعافية.

كما نتوجه إلى الله فى هذه الأيام المباركة بالدعاء أن يوفق فخامتكم لمـا فيـه خيـر مـصـرنـا الغالية وأن يتحقق لها كل الآمال والتقدم والرفعة والرفاهية وأن يحفظك الله لمصرنا قائدا وزعيما ويحفظ الله مصر بكم ".

كما بعث محافظ قنا برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، داعيا الله أن تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار.