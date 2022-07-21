بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور كنيسة مار مرقس بالمنيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأب باسكوالى، سكرتير غبطة البطريرك، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية.

كما كان فى استقبالهم الأب أبوالخير، راعى الكنيسة، والأب مجدى سيف، رئيس دير الآباء اليسوعيين بالمنيا.

وخلال اللقاء، قدم كورال الكنيسة باقة من الترانيم الروحية، التى أشاد بها الأب البطريرك، كما تم عرض الرؤية المستقبلية للأمور التى تخص الخدمات، والأنشطة الرسولية بالرعية، خلال الفترة المقبلة.

وألقى البطريرك كلمة عبر فيها عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا أن الكنيسة حية دائما بشعبها، وممتدة إلى الأبد بشبابها، الذين هم مستقبل الغد، وانتهت الزيارة بالصلاة، والتقاط الصور التذكارية.