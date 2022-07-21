جداول الدور الثاني للثانوية العامة 2022 موعد بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي الدور الثاني

جداول الدور الثاني للثانوية العامة أعلنت غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة التربية والتعليم عن بيان لها حول جداول الدور الثاني للثانوية العامة، ومتابعة سير الامتحان بكافة المحافظات، كما تلقت العديد من الملاحظات، حيث تمكن أعضاء مكافحة الغش الإلكتروني من رصد ثلاث حالات غش، وذلك من خلال الهاتف المحمول، سوف نتعرف معًا على تفاصيل أكثر من خلال هذا المقال.

جداول الدور الثاني للثانوية العامة

تم الإعلان من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك عن جداول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث ستعقد خلال شهر أغسطس المقبل، كما أنه أكد أن نتيجة الثانوية العامة لعام 2022، سوف تعلن في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس، حيث تبين الآتي:

يوم السبت الموافق 23 من شهر يوليو لعام 2022 هو آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بمدارس المتفوقين الذين هم عددهم 1796 طالب في 14 محافظة، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لمادتي الكيمياء والفيزياء.

قاموا طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي علوم بتأدية الامتحان بمادة الأحياء.

كما أدت طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات الامتحان بمادة الرياضيات التطبيقية الاستراتيجية.

أيضًا أدت طلاب الثانوية العامة شعبة ادبية الامتحان في مادة الفلسفة، والمنطق.

كما أن طلاب الثانوية العامة للمكفوفين قاموا بتأدية الامتحان بمادة الإحصاء، بينما أدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين شعبة العلوم الامتحان بمادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء والجيولوجيا.

أيضًا طلاب الثانوية العامة بالمدارس المتفوقين أدوا الامتحان بمادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات شعبة الرياضيات.

ملاحظات غرفة العمليات المركزية بالوزارة

قامت غرفة العمليات المركزية بالوزارة متابعة سير الامتحان بكافة المحافظات، حيث تلقت العديد من الملاحظات، وهي كالتالي:

تمكن أعضاء من فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد ثلاث حالات غش منهما

حالة غش في مادة الفلسفة بمحافظة شمال سيناء.

أيضًا حالة غش في مادة الاستاتيكا بمحافظة الشرقية.

كما رصدت حالة غش في مادة الاحياء بمحافظة الشرقية، وذلك من خلال استخدام جهاز الهاتف المحمول مع نشر أحد أجزاء الأسئلة من خلال الإنترنت.