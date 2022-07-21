نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كلام نهائي” موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 وموعد اجازة نصف العام وفقاً لوزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بداية العام الدراسي الجديد 2023، هو من أكثر المواضيع التي يبحث عنها العديد من الأشخاص، وذلك لمعرفة الموعد المحدد لبداية الدراسة خاصة بعدما تم التأكيد من خلال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن التفاصيل الخاصة بالخرائط الزمنية لهذا العام الدراسي، بسبب البحث المتكرر من قبل الطلاب، وأولياء الأمور، أيضاً كان من الضروري الحديث عن هذا الموضوع لذلك سوف نذكر في المقال الموعد المحدد لبداية الدراسة في 2023.

الموعد المحدد لبداية الدراسة لعام 2023

قد تم تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك بسبب التساؤلات المتكررة من قبل أولياء الأمور، لهذا الأمر سوف نذكر الموعد المحدد في السطور الآتية:

لقد كشف أحد المصادر المسؤولة من قبل هيئة التعليم، وأيضًا التعليم الفني، بعض الملامح التي تم اقتراحها للخريطة الزمنية لهذا العام الجديد لسنة 2023.

كما أن وزير التربية والتعليم طارق شوقي قد أعلن من قبل عن كافة التفاصيل الخاصة بالعام الجديد، والذي سوف يؤكد عليها في الساعات المقبلة.

كما أن هذا المصدر قد ذكر في بعض التصريحات أن الموعد المحدد، والمقترح من قبل الوزارة لبداية هذا العام الدراسي هو يوم 24 من شهر سبتمبر.

وهذا هو الموعد النهائي الذي تم اتخاذه في الاجتماع الخاص بمجلس التعليم العالي.

المدة المحددة للدراسة طوال الفصل الدراسي الأول

من الضروري أيضًا أن يكون كل طالب، وولي أمر على علم بالمدة المحددة في كل فصل من فصول السنة في بداية العام الدراسي الجديد 2023 سوف نذكر هذه المطالعة في الفقرة الآتية:

لقد أضاف المصدر المذكور أن هناك ملامح تشير إلى مدة الدراسة طوال الفصل الدراسي الأول وهي أنها ستكون 18 أسبوع، على الرغم من أن الاسبوعين الاخرين من هذه المدة تم تخصيصها لامتحانات نهاية الفصل الدراسي.

كما أوضح أن الفصل الدراسي الثاني أيضًا قد يكون 18 أسبوع، وأيضًا مع بقاء الأسبوعين الآخرين للامتحانات الخاصة بنهاية العام، والإجازة المحددة بين الفصلين هي أسبوعين فقط.

على ان تكون اجازة نصف العام توافق 28 من شهر يناير لعام 2023، وقد جاء هذا الموعد بناء على ما تمر به البلاد من إصابات بفيروس كورونا، وذلك حتى تكون المدة المحدد للدراسة كافية لإنهاء جميع المواد بشكل صحيح، وأيضًا مناسبة جداً مع وجود الإجراءات الاحترازية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.