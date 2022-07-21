تعلن السفارة الأمريكية بالقاهرة من خلال موقعها الإلكتروني عن الوظائف المتاحة في مختلف التخصصات مع العديد من المزايا التي أصبحت معروفة أثناء المقابلة الشخصية أو أثناء عملية التقديم، حيث ترغب سفارة الولايات المتحدة في وضع معايير ومؤهلات الكفاءة، وتحقيق المساواة، وإتاحة الفرصة للجميع بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو اللون أو التوجه الجنسي أو الانتماء السياسي أو الديني، وسنتعرف في هذا المقال على وظائف السفارة الامريكية في القاهرة.

وظائف السفارة الامريكية في القاهرة

فيما يلي وظائف السفارة الأمريكية في القاهرة والتقدم عبر الإنترنت:

محقق أمني.

مساعد سياسي.

محرر العروض التقديمية.

سكرتير تحت الطلب (في 5 أقسام).

مترجم فوري / مترجم ومساعد اتصالات.

المتطلبات العامة للتقدم لوظائف في سفارة الولايات المتحدة في القاهرة

الحصول على دبلوم عالي مناسب.

إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا.

إجادة الكمبيوتر بشكل كامل.

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف في سفارة الولايات المتحدة في القاهرة

نسخة حديثة من السيرة الذاتية توضح التفاصيل الشخصية.

نسخة من الدبلوم الأكاديمي.

نسخة رقمية من شهادة الميلاد.

صور شخصية حديثة.

تحديد موقف التوظيف النهائي.

التقدم للوظائف في سفارة الولايات المتحدة

لن يتم النظر في الطلبات المقدمة إلى سفارة الولايات المتحدة في القاهرة إلا من خلال الموقع الإلكتروني.

توجد فرص عمل في السفارة الأمريكية في جميع البلدان في نفس الوقت وهناك منافسة لجميع المتقدمين (وفقًا للشروط) لتلبية نفس المعايير وتعطى الأولوية للمتقدمين من أفراد العائلات الدبلوماسية.

لذلك يجب الإشارة إلى البيانات الشخصية في استمارة الطلب مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والجنسية ويفضل كتابة خطاب يوضح بيانات التعليم والخبرات السابقة ومهارات الوظيفة.

مع إمكانية تعديل البيانات حتى نهاية فترة التقديم مع العلم ان وثائق المرشح للوظيفة يتم طلبها أثناء المقابلة الشخصية.

أي شخص يمتنع عن تقديم المستندات لأي سبب من الأسباب سيتم استبعاده من عملية الاختيار وكذلك الاستمارات غير المكتملة، لذلك يجب فحص النموذج والبيانات وملء جميع الحقول مع تحديد العمل.

نظرًا لأن كل وظيفة لها شكلها الخاص فلن يتم قبول أي طلبات غير متعلقة بالوظيفة.

متطلبات عمل السفارة الأمريكية

تقوم بعثة سفارة الولايات المتحدة بتقييم مستوى اللغة وفقًا لمعاييرها الخاصة على النحو التالي:

المستوى الأول: معرفة أساسيات اللغة الإنجليزية.

المستوى 2: معرفة محدودة باللغة الإنجليزية.

المستوى 3: اتقان ممتاز لاستخدام اللغة الإنجليزية.

المستوى الرابع: إجادة اللغة الإنجليزية.