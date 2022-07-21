قمة الكأس: الزمالك بالقميص الأزرق أمام الأهلي (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 05:23 مساءً - يخوض فريق الزمالك مباراة اليوم امام الأهلي في نهائي كأس مصر بالطاقم الاحتياطي وهو الأزرق الكامل، وذلك في المباراة التي ستقام في التاسعة من مساء اليوم علي استاد القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي صور لغرفة كلابس الفريق قبل ساعات من انطلاق المباراة.

اشرف بن شرقي

تي شيرت الزمالك

تي شيرت فريق الزمالك امام الاهلي

شيكابالا

غرفة ملابس الزمالك

محمد عواد

من ناحية أخرى قال العقيد محمود القاضي مسئول العمليات بالمجموعة الأفريقية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك اليوم، إنّ مباراة القمة من كلاسيكيات الشعب المصري، إذ يهتم المصريون بكل تفاصيل المباراة، مشيرًا إلى أنها ستلعب في تمام التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي وتم تخصيص أبواب محددة لدخول جماهير النادي.

بداية الدخول من الساعة الخامسة

وأضاف القاضي في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن بداية الدخول ستكون اعتبارا من الساعة الخامسة حتى التاسعة إلا الربع، وبالنسبة لأبواب الدخول، فقد جرى تخصيص مدرج "الثالثة شمال" من النادي الأهلي وسيكون الدخول من بوابة آل رشدان.

وتابع مسئول العمليات بالمجموعة الأفريقية، أن جماهير نادي الزمالك ستدخل من باب طريق النصر، ومنه إلى مدرج "الثالثة يمين"، كما جرى تخصيص مدرج الإعلاميين في الدرجة الثانية الموحدة، وباب الدخول سيكون من يوسف عباس.

شروط حضور المباراة

وأوضح العقيد محمود القاضي، أنه طبقا لتعليمات اللجنة المنظمة المسؤولة عن المباراة، فقد جرى تحديد 2500 مشجع للنادي الأهلي ومثلهم للزمالك بإجمالي 5 آلاف مشجع، بخلاف المدعوين بدعوات وسيكونوا موجودين في المقصورة الرئيسية والصحفيين، مشددًا على أن المجموعة الأفريقية ستكون على أتم الاستعداد لاستقبال الجماهير والتعاون معهم وإرشادهم.

وأكد، أنّ المشجع عليه إحضار بطاقة الـfan id، كما أن هناك بعض الممنوعات مثل الشماريخ والقداحات والكبريت وأي أداة حادة، بالإضافة إلى المعلبات والمأكولات والمشروبات المغلقة، والشواحن والباور بانك والأسلاك والمواد الإعلانية والدعائية سواء كانت مسيئة أو لا.