خبير عالمى فى جراحة العظام بمستشفى الحلمية العسكرى

جدة - نرمين السيد - تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الأستاذ الدكتور وجيه مرسى خبير جراحة عظام الكاحل والقدم "إنجليزى الجنسية"، وذلك فى الفترة من 29 يوليو وحتى 5 أغسطس 2022.





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