5 توصيات فى ختام المؤتمر العربى العاشر للمسئولين عن الأمن السياحى

جدة - نرمين السيد - اختتم المؤتمر العربى العاشر للمسؤولين عن الأمن السياحى أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز أمن المرافق السياحية والسياح فى البلدان العربية، وتدعيم التعاون العربى فى هذا المجال.





وكان المؤتمر قد انعقد فى نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية فى الدول العربية، فضلا عن المنظمة العربية للسياحة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة من بينها: تطبيق على الهواتف الذكية لخدمات الأمن السياحى، واستثمار شبكات التواصل الاجتماعى فى تعزيز الأمن السياحى، وتداعيات جائحة كوفيد 19 على الأمن السياحى، واستعرض تجارب بعض الدول الأعضاء فى هذا المجال.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء الى العمل على توفير الرعاية الصحية اللازمة للعاملين فى الأمن السياحى، وتقديم وسائل الوقاية المناسبة لهم للحيلولة دون تعرضهم للإصابة بالأوبئة والفيروسات، وطلب من الأمانة العامة إعداد خطة استرشادية لتأمين الأفواج السياحية من خطر الإصابة بالفيروسات ونقلها، والتنسيق مع الجهات المعنية فى جامعة الدول العربية لوضع دليل سياحى صحى يتضمن الإرشادات الواجب اتباعها من قبل السياح أثناء الأزمات الصحية.

وفى إطار استثمار تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة وتوظيفها فى خدمة السياحة العربية وتأمينها حث المؤتمر إدارات الأمن السياحى فى الدول العربية على إنشاء حسابات وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعى والاستفادة من تلك الحسابات والصفحات فى تعزيز الأمن السياحى والتواصل مع السياح ونشر الرسائل التوعية.

كما طلب من الأمانة العامة التنسيق مع الجهات المعنية فى جامعة الدول العربية لدراسة إطلاق منصة سياحية موحدة لجميع الدول العربية، وتطوير الاستراتيجية العربية النموذجية فى مجال الأمن السياحى، فى ضوء التحديات التى فرضتها جائحة كوفيد 19.