افصل واسمع.. خطة مرورية قبل مباراة الأهلى والزمالك وهذه أماكن الزحام

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر فى مداخلة هاتفية لبرنامج افصل واسمع، مع الإعلامى محمد نشأت، على الراديو 9090، أن فترة الذروة المسائية اليوم الخميس، نهاية الأسبوع لها طابع خاص، حيث وجه اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر الخدمات المرورية على كافة الطرق.

ووجه صابر رسالة طمأنة إلى قائدى السيارات على كافة مناطق الوجه البحرى، والساحل الشمالى ومرسى مطروح والعلمين والضبعة، بأن كافة الحركة على هذه الطرق مرضية تماما.

وأشار إلى أن الإسكندرية تشهد بعض الأحجام، خاصة بمنطقة كورنيش الإسكندرية عند شارع خالد بن الوليد، بالإضافة إلى بعض الأحجام عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، داعيا إلى سلوك المحاور الجديدة.

وفى القليوبية، دعا صابر إلى سلوك محور بنها الحر، لتجنب الزحام بمنطقة محطة مترو شبرا الخيمة.

أما محافظة الجيزة، فنوه محرر الشؤون الأمنية إلى وجود كثافات بالطريق الزراعى الغربى المتجه إلى الطريق الصحراوى الغربى.

كما وجه اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى نطاق محافظة السويس تم الدفع بالخدمات المرورية برئاسة العميد عمرو أنور مدير إدارة مرور السويس لاستيعاب الحركة المرورية من المحافظات المجاورة.

كما تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

أما محافظة القاهرة، فأشار صابر إلى وجود كثافات بمطلع كوبرى الفنجرى، حيث دعا إلى سلوك نفق أحمد سعيد وشارع لطفى السيد.

ودعا صابر إلى سلوك محور الأوتوستراد، بدلا من الكورنيش الذى يشهد بعض الأحجام بمنطقة جاردن سيتى، كما نوه إلى وجود بعض بمنطقة وسط البلد والعتبة.

أما خدمة الجراجات الخالية، فأشار صابر إلى أن جراج التحرير به 715 مكان خال، والعتبة 359 مكان خال، والأوبرا 480 مكان خال، وعمر مكرم 361 مكان خال.