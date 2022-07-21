طرح كميات كبيرة من البيض بأسعار مخفضة (صور)

جدة - نرمين السيد - زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الخميس، مشروع إنتاج الدجاج البياض بالعامرية، بمرافقة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.





وقال القصير إن هذه الزيارة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع كفاءة الأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها ‏وتسهم فى زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أن مشروع إنتاج الدجاج البياض بالعامرية نموذجا للمشروعات التى تم رفع كفاءتها ثم تحويلها إلى مشروعات ناجحة ومربحة.

وأضاف وزير الزراعة أن المشروع يقع على مساحة سبعة أفدنه، عباره عن 6 عنابر (4 تربية بطاقة 25 ألف طائر/ عنبر، عنبرين إنتاج بطاقة 21 ألف طائر/ عنبر)، بالإضافه إلى مصنع أعلاف بطاقة 5 أطنان/ ساعة + سايلو لتخزين الحبوب بسعة 250 طن. ويخدم المنطقة المحيطة به

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وقال الوزير إنه فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزرات الأخرى ستطرح وزارة الزراعة كميات كثيرة وإضافية من بيض المائدة فى الأسواق بأسعار مخفضة للمواطنين وأوضح أن مصر حاليا تحقق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض.

‏وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مشروع إنتاج الدجاج البياض تابع لصندوق المركزى لتنمية الثروه الحيوانيه بالأراضى المستصلحة وطاقته الإنتاجية من بيض المائده حوالى 1100 طبق يوميا، ويباع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف أن صندوق تنمية الثروة الحيوانية يستهدف أيضا توزيع رؤوس الماشية (عجول للتسمين وعجلات عشار خليطه) على المنتفعين والخريجين بالأراضى المستصلحة حيث يتم توزيع حوالى 700 رأس سنويا

كما يستهدف الصندوق توزيع الدجاج البياض عمر 100 يوم على صغار المربيين بالأراضى المستصلحه بنسبة خصم يصل إلى 25% مقارنة بأسعار السوق، وبالتقسيط على عام كامل (250 ألف طائر فى العام).

حضر الجولة المهندس رفيق قاسم المدير التنفيذى لمشروع إنتاج الدجاج البياض بالعامرية وبعض قيادات الوزارة