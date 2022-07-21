الصحة: استجبنا لـ30 ألف شكوى من المواطنين خلال 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، دورة تدريبة للعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وقطاعاتها وهيئتها المختلفة، لصقل مهاراتهم فى آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى.





وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشرى بصفة مستمرة، بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالإيجاب على مصلحة المريض، مشيرا إلى التنسيق الدائم بين وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017، بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزارة نجحت خلال الفترة من شهر يناير وحتى يونيو 2022 بالاستجابة لـ30 ألف شكوى بنسبة 98٪؜، لافتا إلى التعاون المثمر والفعال بين قطاعات وهيئات الوزارة، ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وقال إن الوزارة تحرص على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين الواردة إليها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، انطلاقا من إيمانها بأن التعامل مع الشكاوى الواردة عبر المنظومة فرصة للتحسين والتطوير الدائم للخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تقليل زمن الاستجابة لشكوى المواطن ومعالجة أسبابها، لخفض أعداد الشكاوى المقدمة من المواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس كرم خليفة، مدير إدارة المتابعة للجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والأستاذ حسن مدين مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة، ومديرى خدمة المواطنين بقطاعات وهيئات ومديريات الشئون الصحية.