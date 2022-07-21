الرئيس السيسى ينيب ياور رئاسة الجمهورية لحضور مباراة كأس مصر

جدة - نرمين السيد - وستقام المباراة الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس.

ويعد الأهلى الفريق الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر برصيد 37 لقبا، كان آخرها عام 2020، عندما انتصر فى النهائى على فريق طلائع الجيش بضربات الترجيح، فيما يأتى الزمالك فى المرتبة الثانية بقائمة أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس مصر برصيد 27 لقبا، آخرها عام 2019 حينما تغلب فى النهائى على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

ويسعى الأهلى لتصحيح مساره وتحقيق الفوز فى لقاء الغد وحصد لقب الكأس من أجل مصالحة جماهيره، بعد الأداء المتذبذب للفريق خلال مبارياته الأخيرة ببطولة الدورى، خصوصا الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز بنتيجة 0-2، وفقدانه العديد من النقاط، وفشله فى تصدر جدول المسابقة.