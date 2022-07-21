جدة - نرمين السيد - وستقام المباراة الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس.
ويعد الأهلى الفريق الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر برصيد 37 لقبا، كان آخرها عام 2020، عندما انتصر فى النهائى على فريق طلائع الجيش بضربات الترجيح، فيما يأتى الزمالك فى المرتبة الثانية بقائمة أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس مصر برصيد 27 لقبا، آخرها عام 2019 حينما تغلب فى النهائى على بيراميدز بثلاثية نظيفة.
ويسعى الأهلى لتصحيح مساره وتحقيق الفوز فى لقاء الغد وحصد لقب الكأس من أجل مصالحة جماهيره، بعد الأداء المتذبذب للفريق خلال مبارياته الأخيرة ببطولة الدورى، خصوصا الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز بنتيجة 0-2، وفقدانه العديد من النقاط، وفشله فى تصدر جدول المسابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى ينيب ياور رئاسة الجمهورية لحضور مباراة كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.