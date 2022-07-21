التعليم تعلن عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي٢٠٢٢-٢٠٢٣ لجميع مراحل التعليم المختلفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 02:27 مساءً - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي٢٠٢٢_٢٠٢٣ لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

يبدأ العام الدراسي يوم السبت٢٤/٩/٢٠٢٢وينتهي يوم الخميس ٨/٦/٢٠٢٣ ويستمر لمدة ٣٥ أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية ٩٨ يوم للفصل الدراسي الأول و ٩٦ يوم للفصل الدراسي الثاني.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

تتمنى الوزارة لجميع الطلاب عاماً دراسياً مليئاً بالتعلم والإنجازات .