جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021 - 2022، مشيرة إلى أنه ستكون فى نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.





وانتهى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، من أداء امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021 - 2022، حيث أدوا امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وحددت الوزارة موعد انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، إذ تبدأ يوم السبت الموافق 20 أغسطس المقبل، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- «التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.