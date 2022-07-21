السفير الألمانى بالقاهرة يوجه الشكر للرئيس السيسى

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وأوضح هارتمان أن المستشار الألمانى أولاف شولتس ثمن جهود مصر فى هذا الملف خصوصا بعد تدشين الحوار الوطنى والإفراج عن العديد من سجناء الرأى، مشيدا بإعلان الرئيس السيسى 2022 عامًا للمجتمع المدنى.
وأكد السفير الألماني فى مؤتمر عقده اليوم الخميس فى مقر السفارة الألمانية بالقاهرة، أن ألمانيا تؤيد ما قاله الرئيس السيسى حول حتمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، ولكن يتعذر ذلك بسبب وجود العديد من الصراعات فى المنطقة.
وأضاف هارتمان أنه على الصعيد الإقليمى هناك تعاون وثيق بين البلدين خصوصًا حول الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، موضحًا أن ألمانيا تؤيد حل الدولتين رغم صعوبة ذلك وأن مجموعة ميونخ التى تضم مصر وألمانيا وفرنسا والأردن تعمل على ذلك، وأن هناك إرادة ألمانية بتكثيف هذا التعاون.
وبخصوص ليبيا، أوضح أن ألمانيا تتبنى نفس وجهة النظر المصرية بإجراء انتخابات لتشكيل حكومة ليبية موحدة وهو ما تساهم فيه ألمانيا فى عملية برلين.
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