35 أسبوعا.. تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022 - 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.





وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، يبدأ العام الدراسى الجديد يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 وينتهى يوم الخميس 8 يونيو 2023، ويستمر لمدة 35 أسبوعًا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يومًا للفصل الدراسى الأول و96 يوما للفصل الدراسى الثانى.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.