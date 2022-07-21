أخبار مصرية

35 أسبوعا.. تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023

0 نشر
ياسمين محمد 2022-07-21 13:45 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022 - 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، يبدأ العام الدراسى الجديد يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 وينتهى يوم الخميس 8 يونيو 2023، ويستمر لمدة 35 أسبوعًا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يومًا للفصل الدراسى الأول و96 يوما للفصل الدراسى الثانى.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

يبدأ نهاية سبتمبر..«التعليم» تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022/2
يبدأ نهاية سبتمبر..«التعليم» تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022/2
يبدأ نهاية سبتمبر..«التعليم» تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022/2


وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 35 أسبوعا.. تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا