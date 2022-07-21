ننشر جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة (10 أيام)

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، يوم السبت الموافق 20 أغسطس المقبل، وتنتهى الثلاثاء الموافق 30 من نفس الشهر.

وانتهى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، من أداء امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021/2022، حيث أدوا امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا) لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.