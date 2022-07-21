طلاب الثانوية بالدقهلية يطلقون الشماريخ احتفالا بانتهاء الامتحانات

جدة - نرمين السيد - واحتشد الطلاب أمام المدارس عقب انتهاء الامتحانات، وأشعلوا الشماريخ والألعاب النارية، مرددين هتافات منها: خلصنا الثانوية، فيما أطلقت الطالبات الزغاريد ابتهاجًا بانتهاء السنة الأصعب فى مسيرتهم التعليمية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، قد فرضت إجراءات مشددة بمحيط اللجان، وتم وضع الحواجز الحديدية وعمل حرم أمام البوابات لحماية الطلاب وتنظيم دخولهم، كما منع رجال المرور انتظار السيارات بجوار المدارس خلال فترة الامتحانات.

وبلغ إجمالى عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات 49 ألفًا و682 طالبًا وطالبة بمدارس المحافظة، منهم 27 ألفًا و252 طالبًا وطالبة بالقسم العلمى علوم، و6630 طالبًا وطالبة بالقسم علمى رياضة، و14 ألفًا و381 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبى، و419 طالبًا وطالبة دبلومة، ويؤدون الامتحان أمام 149 لجنة داخل 17 إدارة تعليمية.