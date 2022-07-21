سفير ألمانيا بالقاهرة يكشف مكاسب زيارة الرئيس السيسى إلى برلين

جدة - نرمين السيد - وقال السفير الألمانى، فى مؤتمر عقده اليوم الخميس بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة، إن هدف الزيارة المشاركة فى "حوار بطرسبرج" للمناخ، موضحًا أن زيارة الرئيس كانت مثمرة للغاية.. حيث كانت هذه أطول فرصة لإجراء عدد كبير من اللقاءات مع المسؤولين الألمان.

وأضاف أن الرئيس السيسى التقى المستشار الألمانى والرئيس الألمانى ووزير الخارجية والدفاع، وأيضا 30 رئيس مجلس إدارة لشركات ألمانية، وتم بحث التعاون المشترك بين البلدين فى العديد من المجالات وكانت أبرزها، التعاون من أجل المناخ حيث تستضيف مصر مؤتمر المناخ 27، باعتبار أن ألمانيا بوصفها احدى الدول الصناعية.

وتابع أن الحكومة الألمانية تعتبر التغير المناخى أكبر التهديدات التى تواجه العالم حاليا رغم وجود أزمات أخرى كالطاقة والغذاء ولكن تعطى الأولوية للمناخ، مشددا على أهمية وضع خطط عمل وطنية طموحة تكون قابلة للمراجعة، وموضحا أن هدف المانيا إحداث التوازن بين تخفيف حدة الأضرار وتقليل الانبعاثات الحرارية، ومن ناحية أخرى التكيف مع التغيرات الناجمة عنها.

ولفت إلى تفهم المانيا هدف الرئيس عبدالفتاح السيسى ومصر بتشكيل محور مؤتمر المناخ حول التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل الأضرار التى تعود على الدول الأكثر تضررًا، وهى الدول الإفريقية، من جراء التغيرات المناخية.

وأفاد بأن الأزمة الأوكرانية الروسية سرعت من وتيرة العمل فى سياسات أزمة الطاقة وزيادة نسبة إنتاج مصادر للطاقة النظيفة ورفعها من 38% إلى 80% بحلول عام 2030، وهو محور من محاور التعاون بين مصر وألمانيا.

وأوضح أن المانيا تساعد فى بناء محطة الطاقة الشمسية فى الزعفرانة ومحطة طاقة الرياح فى خليج السويس، كما أن هناك تعاونًا جديدًا بين البلدين فى مجال الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن مصر تستهدف تصدير الغاز المسال للقارة الأوروبية.