ضوابط وآليات التظلم على نتائج الثانوية العامة (300 جنيه للمادة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان اليوم الخميس، إن نتيجة الثانوية العامة ستعلن فى نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

وبحسب الوزارة، يكون التظلم على نتائج الثانوية العامة باتباع الخطوات التالية:

أولاً: كيفية التقديم

1) التقدم بطلب التظلم لمدة 15 يوماً من اليوم التالى لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

2) تتم إعما التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً.

3) تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم (300 جنيه) لكل مادة.

4) تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونياً من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ثانياً: بعد قبول التظلم

1) حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزى أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

2) الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

3) تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر.

4) يتم الالطلاع على صورة "البابل شيت" بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

5) يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع عليها بنفسه.

ثالثاً: الإجراءات المتبعة بعد تقديم التظلم

1) فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونياً.

2) يتم تجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

3) تعتمد مذكرات لزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

وانتهى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، من أداء امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021 - 2022، حيث أدوا امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.