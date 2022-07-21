- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الثانى يوم السبت الموافق 20 أغسطس المقبل، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر.
وينتهى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، من أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، يوم السبت المقبل، وشارك فى الامتحانات 1796 طالبا وطالبة فى 14 محافظة، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول امتحانات الدور الثانى لمدارس المتفوقين STEM على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.