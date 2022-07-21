جدول امتحانات الدور الثانى لمدارس المتفوقين STEM

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الثانى يوم السبت الموافق 20 أغسطس المقبل، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر.

وينتهى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، من أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، يوم السبت المقبل، وشارك فى الامتحانات 1796 طالبا وطالبة فى 14 محافظة، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)