التعليم: 300 جنيه رسوم التظلم للمادة الواحدة بنتيجة امتحانات الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 01:31 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آليات وضوابط التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول، موضحة أنه يقدم طلب التظلم بعد 15 يوما من اليوم التالى لاعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة وتتم اعمال التقديم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه يتم تحصيل رسوم اطلاع 300 جنيه من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة وفى حالة تعديل درجات الطالب يتم أخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا ويتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات وتعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم اعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.