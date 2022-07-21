وزيرة البيئة تتوجه لزيارة تفقدية لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاوضاع البيئية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 01:30 مساءً - تتوجه اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء فى جولة تفقدية لمتابعة الاوضاع البيئية بالمدينة وبحث سبل الاستثمار البيئى بالمحميات، وذلك فى إطار جولاتها الميدانية لمتابعة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ نوفمبر القادم يرافقها الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنية .

تتضمن الجولة تفقد أعمال تطوير مركز الزوار والخدمات المقدمة بمحمية رأس محمد بالإضافة إلى منطقة المعامل ومركز تدريب صون الطبيعة و الحديقة المركزية بالإضافة إلى بحث سبل الاستثمار فى المحميات الطبيعية مع عدد من المستثمرين بما يتوافق مع طبيعة المحميات وحساسيتها البيئية.

وعلى هامش جولتها ستلتقى وزيرة البيئة بالسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة آليات الحد من استهلاك البلاستيك.

كما يتضمن برنامج الزيارة قيام الدكتورة ياسمين فؤاد بتفقد قاعة المؤتمرات بالمدينة والأعمال التى تتم تجهيزا للمؤتمر ، كما تتفقد وزيرة البيئة حديقة السلام تجهيزا للمنطقة الخضراء وكذلك تفقد محمية نبق ومتابعة أعمال التطوير بها ورفع كفاءة مركز الزوار بها.

وتختتم وزيرة البيئة جولتها بزيارة نادى المناخ بمركز شباب شرم الشيخ.