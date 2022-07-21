محافظ الجيزة يطمئن على توافر الخضروات والفواكه بسوق الجملة بأكتوبر (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد على ضرورة انتظام تواجد منافذ البيع التجزئة بسعر الجملة للمواطنين المترددين على السوق مع الرقابة الصارمة لضمان الالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة وذلك فى إطار توسع المحافظة لإقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة، مشيرا إلى التوسع فى إقامة تلك الأسواق والمنافذ للتسهيل على المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الجهاز التنفيذى لسوق الجملة والتى أشار خلالها محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ مشروع لتدعيم خدمة مياه الشرب داخل السوق والتى ساهمت فى تحسين الضغوطات والتسهيل على أصحاب المحال داخل السوق.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار إعفاء المواطنين من سداد أى رسوم لدخول سوق الجملة والحصول على احتياجاتهم من الخضروات والفواكه والسلع فى إطار التسهيلات التى تقدمها محافظة الجيزة لمواطنيها.

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار فى ضوء توفير تلك المنتجات بأسعار مخفضة.

وخلال الاجتماع شدد أحمد راشد على رئيس جهاز سوق الجملة بالتعاون مع مباحث ومديرية التموين فى تنظيم الحملات والأكمنة على المخالفين.

وأضاف راشد أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أى غلاء فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة، ويتم التعامل الفورى معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01030113022 – 01016050453.