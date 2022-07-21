طلاب الثانوية العامة فى قنا: النهاردة عيد.. والكأس أهلاوى (صور)

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وقال سامح سعد، طالب بالصف الثالث الثانوى، إن امتحان مادة الأحياء جاء مناسبا للجميع، ولم يكن به أى مشاكل، ولا يحمل أى تعقيدات ومتناسبا مع وقت الامتحان، وكان فى مستوى الطالب المتوسط.
وأوضح محمد رشاد، طالب بالصف الثالث الثانوى، أن مادة الأحياء كانت فى مستوى الطالب المتوسط والأسئلة واضحة ومبسطة ولكنه طويل جدا، وعلى الرغم من أن الزمن 3 ساعات إلا أنه لم يكف للإجابة على كل الأسئلة، المجمل كان مباشر جدا فى جميع الأسئلة، مشيرا إلى أن الكأس أهلاوى.
ويذكر محمود السيد، طالب بالقسم الأدبى، أن مادة علم النفس والمنطق، لم تكن صعبة "المادة سهلة مع المذاكر" ولكنها لم تخلو من الأسئلة التى تحتاج إلى تركيز شديد من الطالب، ولم يأخذ منى الامتحان إلا ساعة من الزمن، وبخصوص مباراة النهائى فى كأس مصر، سيكون النهائى للأهلى.
من جانبه أوضح الدكتور صبرى خالد، أن الطلاب أدوا اليوم امتحان فى مادة اللغة الفرنسية، وهى ثانى امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن الأيام الأولى التى أدى فيه الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء لم تشهد أى تجاوزات، حيث لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أى شكاوى، مؤكدا أننا مستمرون فى متابعة سير الامتحانات عن كثب لرصد أى معوقات، والتدخل الفورى لحلها إن وجدت.
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