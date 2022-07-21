شيخ الأزهر يهنئ السيسى والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأكد الأزهر الشريف - فى بيان اليوم الخميس - أنَّ ثورة 23 يوليو هى نقطة فاصلة فى تاريخ المصريين، فقد أعادت لوطننا العزة والحرية والكرامة وثرواتنا ومقدراتنا، ومهدَّت لتكوين جيش مصرى قوى من أبنائه يدافع عن أرضه وحقوقه، كما ضربت أروع المثل فى تلاحم الشعب المصرى مع قواته المسلحة من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين.
ودعا الأزهر الشريف أبناء الوطن إلى مواصلة العمل بجد ومثابرة واجتهاد بما يحقق لمصرنا وشعبنا العظيم الرفعة والتقدم، ومواصلة التلاحم والتكاتف والوقوف صفًّا واحدًا خلف قيادتنا الرشيدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعبور بمصر إلى النهضة والازدهار، ووضع مصر فى مكانتها اللائقة بين الأمم المتقدمة، سائلين المولى-عز وجل- أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.
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