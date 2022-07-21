الحكومة: نستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبورصة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة آداء السوق المصرية وتفاعلها مع الاضطرابات التى تشهدها الأسواق العالمية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية الراهنة، بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لتحقيق المستهدفات من تعظيم الاستثمار الخاص المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الخميس لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، وعرض الموقف التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للطروحات.

وحضر الاجتماع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، والمستشار القانونى لوزيرة التخطيط المستشار محمد أبا زيد، والمدير التنفيذى لـ"صندوق مصر السيادى" أيمن سليمان، ومساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية شيرين الشرقاوى، ومساعدة وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار نجلاء البيلى.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما توليه الحكومة من أهمية خصوصا لتعزيز أداء البورصة وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسى فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، بما يجذب مزيدا من الاستثمارات من الداخل والخارج، ومن ثم يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، من أجل توسيع قاعدة الملكية، إذ تضمن العرض تقييم الوضع فى البورصات العالمية والبورصة المصرية، واستعراض موقف تقييم أسهم الشركات الواردة ضمن خطة الطروحات العامة فى عدد من القطاعات لاسيما قطاع الأعمال العام، وقطاعات البترول، والنقل، والتكنولوجيا المالية وغيرها.

وأضاف سعد أن الاجتماع تناول سلسلة التحديات التى شهدتها الأسواق الناشئة منذ بداية عام 2022، فى ضوء الاتجاه العالمى لتشديد السياسة النقدية، واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، مما أدى إلى تخارج بعض المستثمرين من استثماراتهم فى أدوات حقوق الملكية بالأسواق الناشئة، مما سبب تراجعا عاما فى أداء تلك الأسواق.

وخلال الاجتماع، تم عرض دور "صندوق مصر السيادى" لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وذلك من خلال عدد من المحاور تتمثل فى طرح بعض الحصص المملوكة للدولة فى الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، ومشروع طرح 7 فنادق مملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، من أجل تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى الفترة المقبلة.

وأكد السفير نادر سعد أنه تم أيضا عرض الموقف التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للطروحات الذى يقوم على تأسيسه "صندوق مصر السيادى" لإدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة، بالبورصة المصرية، أو على مستثمر استراتيجى.

وأشار إلى إن أهداف الصندوق الفرعى تتمثل فى جذب استثمارات أجنبية فى فترة زمنية قصيرة، والإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات وذلك فى ضوء سرعة اتخاذ القرارات من قبل الصندوق، واستهداف مستثمرين استراتيجيين مما يساعد فى قياس مدى الاهتمام المؤسسى قبل الانتقال إلى مرحلة الاكتتاب العام.