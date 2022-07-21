عاجل- غش وإعياء بين طلاب الثانوية العامة فى آخر أيام الامتحانات

جدة - نرمين السيد - إلى جانب طلاب الثانوية العامة، أدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المكفوفين، الامتحان فى مادة الإحصاء، بينما أدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، شعبة العلوم الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، بينما أدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).

وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال حجازى إن ماراثون الثانوية العامة انتهى اليوم باستثناء امتحانات مدارس المتفوقين STEM، التى ستنتهى يوم السبت الموافق 23 يوليو، مشددا على تأمين اللجان وتأمين الملاحظين، وشكرهم لما بذلوه من جهد مخلص مع تمنيات الوزارة بعودتهم سالمين إلى أماكن عملهم.

كما وجه حجازى الشكر لجميع الوزارات والهيئات التى شاركت فى إنجاح منظومة الامتحانات هذا العام وعلى رأسها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والتنمية المحلية ووزارة الكهرباء، كشريك أساسى فى امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى الجهود التى بذلتها الهيئات والأجهزة الرقابية والأمنية، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من جانب المحافظين؛ لتسخير الإمكانات من أجل انتظام سير العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد سير الامتحانات.

وأعرب عن تقديره للطلاب على حسن تنفيذهم للتعليمات الواردة لهم، وتمنياته لجميع الطلاب بالتوفيق.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، مشيرا إلى أن امتحانات هذا العام اتسمت بالانضباط وتكافؤ الفرص.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد عدد (3) حالات غش منها حالة غش فى مادة الأحياء بمحافظة (الشرقية)، وحالة غش فى مادة الفلسفة بمحافظة (شمال سيناء)، وحالة غش فى مادة الإستاتيكا بمحافظة (الشرقية)، باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت الغرفة إغماء الطالبة (س.ح.ح) بإدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة ونقلها لمستشفى عين شمس العام وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإعياء وهبوط بالضغط للطالبة (ع. س. م) بإدارة القناطر الخيرية التعليمية بمحافظة القليوبية ونقلها لمستشفى القناطر المركزى وعمل الإسعافات اللازمة لها.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 هو آخر أيام امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، وعدد طلابها 1796 طالبا وطالبة فى 14 محافظة، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).