«المصرى الألمانى للوظائف والهجرة» يعقد ورشة لتدريب ممثلين عن جمعيات أهلية

جدة - نرمين السيد - عقد المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ورشة عمل لتدريب عدد من ممثلى جمعيات أهلية فى المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية والبالغ عددهم 14 محافظة.





وذلك بالتعاون والتنسيق فيما بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، ومؤسسة مصر الخير، وفى إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

من ناحيته، قال السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى، إن التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الدولية من شأنه إنجاح أهدافنا المشتركة، والانطلاق بخطى أسرع لمواجهة الهجرة غير الآمنة، مشيرًا إلى ما حدث من إنجازات فى العديد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الآمنة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الشباب.

وأضاف خيرت أن ممثلى الجمعيات الأهلية المشاركون فى التدريب - والقادمون من محافظات الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبنى سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج - أعربوا عن سعادتهم البالغة بورشة العمل وبالاهتمام بالبرنامج التدريبى للورشة والحرص على تضمينه كل ما هو فعال ومفيد، وأكدوا استفادتهم من كل المعلومات والبيانات التى تم شرحها وتوضيحها خلال فترة التدريب، موضحا أنهم توجهوا بخالص الشكر إلى وزارة الهجرة من والمركز المصرى الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى على إتاحة مثل هذه الفرص المميزة للشباب المصرى حفاظا عليه من مخاطر الهجرة غير النظامية التى قد تودى بحياته.

واستغرقت ورشة العمل 4 أيام بحضور رؤساء مجالس الإدارة وممثلين عن جمعيات أهلية فى 14 محافظة الأكثر تصديرًا للهجرة غير النظامية، على كيفية الدخول على موقع المركز المصرى الألمانى للتسجيل فيه والتعرف على الخدمات الاستشارية التى يقدمها وعلى الفرص المتاحة للهجرة، وخدمات التوظيف ومعلومات عن سوق العمل، وإرشادات عن استخدام وسائل التواصل والتصوير، وكيفية حماية بيانات المتقدمين والمتابعة والتقييم.

وكان قد تم افتتاح 7 قاعات للتدريب فى أواخر شهر يونيو الماضى، بمحافظات بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، والذى جاء ضمن اتفاقية التعاون التى تم توقيعها فى نوفمبر الماضى بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ ومؤسسة مصر الخير، والتى تقتضى تجهيز 14 قاعة تدريب على أحدث مستوى بهدف استخدامها لتدريب وتمكين الشباب من خلال المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ وذلك فى إطار جهود الوزارة فى مكافحة الهجرة غير النظامية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".