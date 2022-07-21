محافظ القاهرة يوقع بروتوكول تعاون لتوفير برامج تأهيل وتشغيل للشباب

وأكد محافظ القاهرة أن هذا البروتوكول يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بالارتقاء بقدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم بصورة احترافية وخلق كوادر شبابية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.
وأكد خالد عبد العال على أن محافظة القاهرة تضع ضمن أهم أهدافها الارتقاء بالإمكانيات البشرية وإعداد الكوادر التى تندمج فى المجتمع، وتحويل الافراد إلى أعضاء فاعلين منتجين يفيدون أنفسهم والمجتمع المحيط بهم بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن هذا البرتوكول سيسهم فى خلق فرص عمل فى الفترة القادمة.
وأضاف محافظ القاهرة، أنه بمقتضى هذا البروتوكول ستقوم المحافظة بالإشراف والمراقبة والمتابعة للبرامج التدريبية المتخصصة مهنياً وحرفياً التى تقدمها الأكاديمية عن طريق أفضل الخبرات والكفاءات المؤهلة علمیًا فى المجالات العلمیة والفنیة والتدریبیة والاستشارية.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن التعاون بين المحافظة والأكاديمية سيشمل جميع مجالات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والتعاون فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة معارض تسويقية فى كافة المجالات، وخلق فرص تدريبية مهنية مختلفة، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون فى أنشطة خدمة المجتمع، وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب المتدربة وتشجيعهم على المشاركة فى الأنشطة المجتمعية والتطويعية، وخلق جيل واع ومدرك لتحديات العصر الآنية والمستقبلية، إلى جانب التدريب الادارى والمهنى، والتدريب على الحاسب الآلى، وإقامة ملتقيات توظيف وتوفير فرص عمل ومعارض تسويقية خاصة وأن الأكاديمية متخصصة فى المدارس التطبيقية الفنية ولديها شراكات مع مؤسسات كبرى.
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