نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سن استخراج البطاقة الشخصية الجديد 2022 والاوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي في المقال التالي
البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي هي ليست كأي مستند آخر يكلمه الشخص كونها هامة جدا لأنه يتم التعامل بها في كافة الأشياء والجهات الحكومية المختلفة بخلاف الجامعات هي دليل تحقيق الشخصية لهذا تحرص الحكومة المصرية كل الحرص على تنبيه المواطنين دائما لسرعة استخراج البطاقة الشخصية في حال وصول السن القانونية لاستخراجها وكذلك لإعادة تجديدها في حالة انتهاء صلاحيتها أو إعادة استخراجها في حال فقدانها فمنذ زمن بعيد وجميعنا نعرف أن السن القانونية لاستخراج ها هو 16 عام ولكن هل من بعد كل تلك الفترة التي اعتاد عليها المواطنين في مصر ومحافظاتها أن هذا سن استخراج البطاقة يمكن أن يتغير ذلك حيث أن هذا قد تغير بالفعل حيث أن مجلس قد أصدر قانون ينص على تعديل سن استخراج البطاقة ليصبح 15 سنة بدلا من 16 سنة تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.
سن استخراج البطاقة الشخصية
كما نعرف جميعا السن القانوني كان لحد وقت قريب 16 عام ولكن هذا لم بعد كذلك حيث أن مجلس الوزراء المصري قد قام أمس بالموافقة بشكل رسمي على مجموعة من أحكام القوانين التي قد قام بإعدادها وتقديمها بعض الأفراد من فريق عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكان من بين أهم تلك المشاريع تعديلات بعض بنود القانون الذي يحمل رقم 143 لسنة 94 وهذا هو قانون الأحوال المدنية ونص التعديل المقترح كان تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عام بدلا من 16 عام وبالفعل تم الموافقة عليه على أن يكون استخراج البطاقة لأي شخص مسموح لمدة سنة أشهر من تاريخ بلوغه السن القانونية.
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
- أولا استمارة البطاقة الشخصية من ويتم الحصول عليها من السجل المدني.
- ثانيا شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة ويتم استخراجها كذلك من السجل المدني.
- ثالثا صورة من بطاقة الرقم القومي للاب أو الأم حيث يعتبر هو ضامن يحب أن يذهب مع ابنه لاول مرة في استخراج البطاقة.
- رابعا واخيرا ختم الجهة التعليمية للطالب أي ختم الاستمارة من المدرسة التابع لها.
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