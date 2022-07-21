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سن استخراج البطاقة الشخصية الجديد 2022 والاوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

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عمر شويل - جدة سن استخراج البطاقة الشخصية الجديد 2022 والاوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي - ثقفني

البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي هي ليست كأي مستند آخر يكلمه الشخص كونها هامة جدا لأنه يتم التعامل بها في كافة الأشياء والجهات الحكومية المختلفة بخلاف الجامعات هي دليل تحقيق الشخصية لهذا تحرص الحكومة المصرية كل الحرص على تنبيه المواطنين دائما لسرعة استخراج البطاقة الشخصية في حال وصول السن القانونية لاستخراجها وكذلك لإعادة تجديدها في حالة انتهاء صلاحيتها أو إعادة استخراجها في حال فقدانها فمنذ زمن بعيد وجميعنا نعرف أن السن القانونية لاستخراج ها هو 16 عام ولكن هل من بعد كل تلك الفترة التي اعتاد عليها المواطنين في مصر ومحافظاتها أن هذا سن استخراج البطاقة يمكن أن يتغير ذلك حيث أن هذا قد تغير بالفعل حيث أن مجلس قد أصدر قانون ينص على تعديل سن استخراج البطاقة ليصبح 15 سنة بدلا من 16 سنة تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

سن استخراج البطاقة الشخصية

كما نعرف جميعا السن القانوني كان لحد وقت قريب 16 عام ولكن هذا لم بعد كذلك حيث أن مجلس الوزراء المصري قد قام أمس بالموافقة بشكل رسمي على مجموعة من أحكام القوانين التي قد قام بإعدادها وتقديمها بعض الأفراد من فريق عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكان من بين أهم تلك المشاريع تعديلات بعض بنود القانون الذي يحمل رقم 143 لسنة 94 وهذا هو قانون الأحوال المدنية ونص التعديل المقترح كان تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عام بدلا من 16 عام وبالفعل تم الموافقة عليه على أن يكون استخراج البطاقة لأي شخص مسموح لمدة سنة أشهر من تاريخ بلوغه السن القانونية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

  • أولا استمارة البطاقة الشخصية من ويتم الحصول عليها من السجل المدني.
  • ثانيا شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة ويتم استخراجها كذلك من السجل المدني.
  • ثالثا صورة من بطاقة الرقم القومي للاب أو الأم حيث يعتبر هو ضامن يحب أن يذهب مع ابنه لاول مرة في استخراج البطاقة.
  • رابعا واخيرا ختم الجهة التعليمية للطالب أي ختم الاستمارة من المدرسة التابع لها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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