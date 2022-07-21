نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حصري” .. رابط متابعة ملف التجنيس في تركيا … الرابط الرسمي للمتابعة vatan.nvi.gov.tr في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط متابعة ملف التجنيس في تركيا، يحاول العديد من الأجانب، وخاصة العرب، مواصلة عملية التجنيس من خلال التقدم إلى إدارة الهجرة للحصول على الجنسية التركية، والتي تحمل الجنسية الأصلية، لأنه من السهل التنقل بين الدول ولديها القدرة على العودة إلى الوطن دائما في تركيا كمواطن، حيث يهتم الكثير من اللاجئين العرب السوريين بموضوع الجنسية التركية لما تتمتع به من مزايا عديدة وفريدة من نوعها، لذا فهم حريصون دائمًا على الحصول عليها والتعرف على الأخبار لهذا السبب، ونقدم لكم هذا المقال الذي نوضح فيه كافة القضايا المتعلقة بالجنسية التركية وكذلك مرحلة التجنس في تركيا.

الأشخاص الخاضعون للجنسية التركية

بموجب قانون الجنسية التركية، يجوز للحكومة التركية منح الجنسية التركية لأي شخص يستوفي أيًا من الشروط التالية:

أن يكون أجنبي حاصل على تصريح عمل وعاش في تركيا لمدة 5 سنوات.

أن يستثمر في تركيا بشروط خاصة.

الجنسية التركية عن طريق شراء عقارات تركية بقيمة نقدية معينة.

الجنسية التركية من خلال الزواج المختلط والزواج مع الأتراك.

الجنسية التركية عن طريق التبني.

الجنسية التركية مع إثبات المنشأ من تركيا أو الإمبراطورية العثمانية.

الجنسية التركية من خلال الودائع البنكية.

وفقًا للإحصاءات التركية الرسمية، ركزت الحكومة التركية في البداية على تجنيس حاملي الشهادات الجامعية، نظرًا لوجود أكثر من 3.5 مليون سوري في تركيا. السوريون يريدون الحصول على الجنسية التركية.

متابعة ملف التجنيس في تركيا

بعد أن تطرقنا إلى حجز موعد تحديث بيانات أطلقت الحكومة التركية رابط لتتبع الجنسية الإلكترونية (رابط تعقب ملف التجنس في تركيا 2022) والذي يسمح لجميع المتقدمين بالحصول على الجنسية التركية، واتباع إجراءات الجنسية التركية وتتبع إجراءات التجنيس، حيث يرغب العديد من المتقدمين للحصول على الجنسية في تأكيد قضية التجنس المرفوعة لدى إدارة الهجرة فيما يتعلق بموافقتهم وإمكانية الحصول على الجنسية التركية، ويمكن لجميع المرشحين للحصول على الجنسية التركية معرفة وتتبع مرحلة الجنسية التركية، وهذا رابط لتتبع مرحلة التجنس في تركيا عام 2022، حيث تم إدخال معلومات عن المرشح.

رابط متابعة ملف التجنيس في تركيا

يمكن القيام في بداية الأمر قم بالدخول إلى رابط التجنيس.

أدخل رقم التطبيق المكون من 5 أرقام أو Başvuru Numarası (على سبيل المثال، 45896-12387). يمكنك الحصول عليه من قسم الاستحمام العام في ولايتك.

تاريخ الميلاد أو تاريخ ميلاد المرشح للجنسية التركية Doğum Tarihi (على سبيل المثال 1 يناير 1987)

حدد حقل صورة Resim Doğrulama هذا للتأكد من أن النظام إنسان وليس روبوتًا (إجراء أمني).

ثم اضغط على زر الطلب أو Sorgula وستظهر نافذة توضح مرحلة الملف المرشح.

مرحلة التجنس في تركيا عام 2022

تمر وثيقة التجنس التركي بعدة مراحل وتعتمد على عمر ملف طلب الجنسية وقوة الطلب من وجهة نظر مقدم الطلب، وفقًا للشروط والمعايير المذكورة أعلاه:-

المرحلة الأولى للتجنيس: مرحلة التسجيل والموافقة على الطلب. يتم تسجيل الطلب في النظام لبدء عملية منح الجنسية.

المرحلة الثانية للتجنيس: إحالة الحالة إلى المديرية العامة للتحقيق في القضية لكنها لم تصل بعد.

المرحلة الثالثة للتجنيس: وصل الملف إلى المقر الرئيسي وجاري تدقيق الملف الأول.

الخطوة الرابعة هي الخطوة الأولى وهي في مرحلة المراجعة الممتدة، حيث يتم حفظ المستند وتقديمه إلى السلطة المختصة للتقييم. هذه هي أهم مرحلة من مراحل التجنس التركي.

المرحلة الرابعة هي المرحلة الثانية، انتقلت الحالة إلى مرحلة الأرشفة وتم إرسالها إلى الجهة المختصة للتقييم، ويعني البقاء في هذه المرحلة أن جميع الردود من السلطة المختصة لم يتم استلامها بعد.

المرحلة الخامسة للتجنيس – الخطوة 3: لا يزال الملف قيد المراجعة والتدقيق في المرحلة 4.

مرحلة الانتظار وهي 3 أو 4 تدقيق يتم عرض هذه الرسالة في حالة عدم وجود مستندات في الملف. للانتقال إلى الخطوة التالية، تحتاج إلى فحص الروح العامة لولايتك للعثور على الورقة المفقودة في الملف.

المرحلة الخامسة – الخطوة الأولى: نهاية المرحلة الرابعة وبانتظار الموافقة على إدراجها في القائمة المقدمة إلى مجلس الوزراء.

المرحلة 5 – المرحلة 2: تمت الموافقة على إضافة الملفات إلى القائمة

الخطوة السادسة هي الخطوة الأولى: يتم إرسال الملف لاتخاذ القرار

الخطوة السادسة هي الخطوة الثانية: انتظار النتيجة.

الخطوة السابعة: تحتاج إلى التأكيد مع المنظمة التي تقدمت بطلب للحصول على الجنسية التركية الحصرية لإعلامك بنتيجة طلبك.

مرحلة إعادة التقييم: دخلت هذه المرحلة مرحلة إعادة التقييم، وهي المرحلة الرابعة لإعادة التقييم. هذا لبعض الملفات المتعلقة بالملف مع الخطأ أو ملف العائلة.

ما هي مدة مرحلة التجنس في تركيا؟

تدار وثائق التجنس على أساس كل متقدم، وإجراء التجنس الحصري هو نفسه مثل أي طريقة أخرى للحصول على الجنسية التركية، لذلك لا توجد بشكل عام فترة محددة، لكن إجراءات التجنس في تركيا تختلف عن السوريين. الأشخاص في مراحل مختلفة من الجنسية التركية، كما هو موضح أدناه:-