وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 يوليو 2022 12:29 مساءً - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو المجيدة.

وجاء فى برقية تهنئة وزير الداخلية للرئيس السيسى" بمناســبة الإحتفــال بذكرى ثورة الثالث والعشرون من يوليو يسُرنى وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق، إن الإحتفاء بهذه الثورة المجيدة إنما يُجسد مسيرة العطاء والوفاء لإعـــلاء القيـــم الشـــامخة والمبـــادئ الراســـخة فى ضمير ويقين الأجيال لتحفظ العهد ولتبذل المزيد من الجهد لفتح آفاق غدٍ مشرق ومستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بوحدته وإستقلاله فى عزة وكرامة، حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم وكلل بالنجـاح مسيرة عطائكم وإخلاصكم لتحقيق التنميــة الشاملــة لمصـــرنا الغاليـــــة وشعبها العظيم".

وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة فى مناسبة الإحتفال بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرون من يوليـــو المجيدة أن أبعث لســـيادتكـــم والسادة أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات وستظل تلك الذكرى الوطنية نقطة فارقة فى تاريخ النضال الوطنى ونموذجاً فريداً للإرادة الشعبية تحميها مؤسسات الدولة المصرية صوناً لمقدرات الوطن.

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير.

وبعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال السنوى بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرون من يوليـــو المجيدة أن نُعرب لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير

أن يحفظ مسيرتكم الوطنية المعطاءة وأن يُعيد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا العزيزة فى عزة ورفعة وإزدهار".